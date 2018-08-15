Cunda Adası'nda orman yangını

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası Patriça koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, iki helikopter ve 10 arazöz ile ekipler müdahale etti.

Bölgedeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.

3 dönüm alan etklendi

Kırcı, yaklaşık 3 dönüm alanın yangından etkilendiğini belirterek, söz konusu bölgenin ağaçlık ve bir bölümünün tapulu arazi olduğunu belirtti.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.