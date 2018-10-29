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"Cumhuriyetin yeni yaşının kutlanacağı yer Başkentimiz'dir"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da düzenlenecek 29 Ekim Resepsiyonu'na katılmayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Başkentimiz'dir. Başkentimiz, Ankara'dır." dedi.

"Cumhuriyetin yeni yaşının kutlanacağı yer Başkentimiz'dir"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da düzenlenecek 29 Ekim Resepsiyonu'na katılmayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Başkentimiz'dir. Başkentimiz, Ankara'dır." dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:25
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"Cumhuriyetin yeni yaşının kutlanacağı yer Başkentimiz'dir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, 40 milletvekili ile Ulus'taki 1'inci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

10'uncu Yıl Marşı eşliğinde Meclis'in önüne gelen Akşener ve beraberindekiler, ziyaretin ardından okunan dua sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü kutlayan Akşener, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin kanıyla, canıyla insanlık tarihine altın harflerle yazdırdığı bir mücadelenin ürünü olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin, semalarda ezanın, göklerde bayrağın muhafazası olduğunu belirten Akşener, cumhuriyete sahip çıkmanın sağı solu olmadığını ifade etti.

"İstanbul'da düzenlenecek resepsiyona katılmayacağım"

Akşener, bu akşam İstanbul'da düzenlenecek 29 Ekim Resepsiyonu'na katılmayacağını bildirdi.

"Cumhuriyet'e giden yolda ecdadımızın kalbi burada atmıştır. İktidar umursar ya da umursamaz bilemem ama bu tavrımızla İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibiyiz. Safımız belli olsun yeter." diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Başkentimiz'dir. Başkentimiz, Ankara'dır. İktidarın bugün düzenleyeceği resepsiyon, deyim yerindeyse korsan kutlamadır."

Akşener, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyet uğruna can ve kan veren ecdadı bir kez daha rahmetle anarak, mekanlarının cennet olması dileğinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral Akşener
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