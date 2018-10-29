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"Cumhuriyetimize yeni bir havalimanı hediye ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul'da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz." dedi.

"Cumhuriyetimize yeni bir havalimanı hediye ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul'da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz." dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:57
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"Cumhuriyetimize yeni bir havalimanı hediye ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul’da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, bugün açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul'da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesini yapan Fuat Oktay, havayolu taşımacılığının en önemli merkezi haline gelecek havalimanının İstanbul'a, Türkiye'ye ve ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi.

AA

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