İSTANBUL

Sultangazi'de cumhuriyet savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırının ardından, bölgede çok sayıda polisle düzenlenen operasyonlarda saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin izine rastlanmadı.

Sultangazi'de dün gece meydana gelen olayın ardından bölgeye gelen Terörle Mücadele, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme şubeleri ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlardaki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şu ana kadar saldırgan veya saldırganlara ait bir bulguya rastlamadı. Olaya ilişkin herhangi bir gözaltı da olmadığı bildirildi.

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan, FETÖ'ye yönelik 25'i tutuklu 29 polis hakkındaki darbe girişimi iddianamesini geçen ay yazmıştı. Ayrıca FETÖ'nün emniyet ve BDDK yapılanmasına yönelik soruşturmaları da sürdüren Çalışkan, aralarında DHKP/C'nin de bulunduğu terör örgütlerine ilişkin soruşturma dosyalarına da bakıyor.

Savcı Çalışkan, terör savcılığı görevinden önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma savcısıydı. Bu mahkemede, gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı MİT tırlarının durdurulması, Selam Tevhid'de kumpas, Tahşiyeciler grubuna kumpas, Hrant Dink cinayet davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalar görülüyordu.

AA