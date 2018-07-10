Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99253
ALTIN
191.471
DOLAR
4.5675
STERLİN
6.2771
EURO
5.3639
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi...
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
Fransa ile Belçika 74. randevuda
Fransa ile Belçika 74. randevuda

Cumhurbaşkanlığına en yaşlı yardımcı vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu makama vekalet edecek, yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanlığına en yaşlı yardımcı vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu makama vekalet edecek, yetkileri kullanacak.

10 Temmuz 2018 Salı 09:52
0 Okunma
Cumhurbaşkanlığına en yaşlı yardımcı vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Cumhurbaşkanı Yardımcılarının görevleri, Cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüklerinin görevleri de belirlendi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları özel kalem müdürleri, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının resmi ve özel yazışmalarını yürütecek, her türlü protokol, tören, yurt içi ve yurt dışı gezi işlerini düzenleyecek ve yürütecek, Cumhurbaşkanı Yardımcıları tarafından verilen görevleri yapacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Cumhurbaşkanlığı kadro cetvelinde gösterilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı TeşkilatıCumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme
Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları oluşturuldu
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları oluşturuldu
Orgeneral Dündar Kara Kuvvetleri Komutanı oldu
Orgeneral Dündar Kara Kuvvetleri Komutanı oldu
'Asılsız ihbara para cezası'
'Asılsız ihbara para cezası'
Yeni uyum kararnamesi yayımlandı
Yeni uyum kararnamesi yayımlandı
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Giresun'da terör operasyonu: 1 şehit
Giresun'da terör operasyonu: 1 şehit
Hattın yıllık kontrolleri nisanda yapılmış
Hattın yıllık kontrolleri nisanda yapılmış
Yabancı konuklar gelmeye başladı
Yabancı konuklar gelmeye başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ