Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pentagon'un YPG açıklamasına ilişkin, "Bugün MGK toplantımız var, birazdan Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı var. Onların hepsini bir değerlendiririz ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." dedi.
AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pentagon'un YPG açıklamasına ilişkin, "Bugün MGK toplantımız var, birazdan Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı var. Onların hepsini bir değerlendiririz ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pentagon'un YPG açıklamasına ilişkin, "Bugün MGK toplantımız var, birazdan Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı var. Onların hepsini bir değerlendiririz ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." dedi.
AA