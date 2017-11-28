Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pentagon'un YPG açıklamasına ilişkin, "Bugün MGK toplantımız var, birazdan Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı var. Onların hepsini bir değerlendiririz ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." dedi.