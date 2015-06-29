ANKARA - Cumhurbaşkanlığı'na ait " www.tccb.gov.tr"internet sitesinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığıyla ilgili görsellerin yer aldığı sanal tur bölümünün kapsamı genişletildi.



"Atatürk Müze Köşkü" ve "Başyaverlik" başlıklarının yer aldığı sanal tur bölümüne "Cumhurbaşkanlığı Sarayı" başlığı altında yeni panoramik görüntüler eklendi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın görüntülerine " www.tccb.gov.tr" sitesinde ana sayfada "sanal tur" linkinden,Cumhurbaşkanlığı İOS mobil uygulamasından ve Flash destekli veya iOS işletim sistemli tüm cihazlardan erişilebilecek.



Uygulamanın girişinde bölümlerle ilgili kısa bilgilerin de yer aldığı sanal gezide, "Ana Tören Alanı", "Ana Bina", "Portreler", "Basın Salonu", "Kış Bahçesi", "Konferans Salonu", "Fuaye", "Kabul Salonu", "Havuzlu Bahçe" gibi 26 başlıkta Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisindeki mekanlarda 360 derece görsel tur yapılabiliyor.





