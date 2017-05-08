Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır

ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
AA