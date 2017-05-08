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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:15
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muhafız AlayıİddianameCumhurbaşkanlığı
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