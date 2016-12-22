Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.15'te başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katılıyor.
Toplantıda, iç ve dış gelişmelerin yanı sıra Irak ve Suriye'deki son durum değerlendirilecek.
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