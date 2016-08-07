ANKARA

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlar da destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nin coşkusu Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de yaşandı. Saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi.

Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in duasına ise "amin" diyerek eşlik etti.

Külliye'ye İstanbul'daki miting coşkusunu yaşamak için gelen vatandaşlar, sinevizyonlar aracılığıyla Yenikapı mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım,TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaptığı konuşmaları sloganlar ve alkışlar eşliğinde dinledi.