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Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri

FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında, 11-16 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek anma törenlerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla çalışmalar valilikler koordinasyonunda yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri

FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında, 11-16 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek anma törenlerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla çalışmalar valilikler koordinasyonunda yürütülecek.

07 Temmuz 2017 Cuma 16:37
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Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin birinci yılında, 11-16 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek anma törenlerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla illerde yapılacak çalışmalar valilikler koordinasyonunda yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına darbe girişimi gecesi bombalanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TBMM'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve direnişin sembol mekanlarında yapılması planlanan 15 Temmuz anma etkinlikleri, 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

Yurt genelindeki anma törenlerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu etkinliklerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için illerde yapılacak çalışmalar valilikler koordinesinde yürütülecek.

Planlanan etkinliklerin şehitlerin hatıralarına gölge düşürmeden Cumhurbaşkanlığının uygulayacağı programlar çerçevesinde icra edilmesine önem verilecek.

Anma törenlerinde kullanılacak görsel ve kurumsal materyaller "www.15temmuzetkinlikleri.com" internet adresinden temin edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. Bunun dışında herhangi bir görsel materyal kullanımına müsaade edilmeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ15 Temmuz EtkinlikleriCumhurbaşkanlığı Himayesi
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