AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "21 Mayıs'ta olağanüstü kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir ümitle, yeni bir başlangıçla Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz." dedi.

Yıldırım, "Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda ülkeyi yönetenleri milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı artık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi kurumuna, AK Parti'ye, milletin tasvibiyle bugün dönüyor." diye konuştu.