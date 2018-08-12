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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın annesinin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın annesinin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:40
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesinin vefatı dolayısıyla TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Oktay mesajında "Milli Eğitim eski Bakanımız, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz'ın Muhterem validelerinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Yılmaz ailesine sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayTBMM Milli Savunma Komisyonuİsmet Yılmaz
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