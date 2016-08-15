Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sosyal medyadan hakarete tutuklama

Afşin ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi'nde, bir ihbarı değerlendiren Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla U.B'yi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'a hakaret ettiği belirlenen zanlı, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Afşin adliyesine sevk edildi.

U.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.