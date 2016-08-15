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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sosyal medyadan hakarete tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sosyal medyadan hakarete tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 14:02
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sosyal medyadan hakarete tutuklama

 Afşin ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi'nde, bir ihbarı değerlendiren Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla U.B'yi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'a hakaret ettiği belirlenen zanlı, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Afşin adliyesine sevk edildi.

U.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 14:03
Anahtar Kelimeler:
AfşinSosyal MedyaRecep Tayyip ErdoğanBinali YıldırımHakaretFETÖÇoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı
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