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Cumhurbaşkanı Gül, Harran Üniversitesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Gül, kentteki temasları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti.

Cumhurbaşkanı Gül, Harran Üniversitesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Gül, kentteki temasları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 08:48
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Cumhurbaşkanı Gül, Harran Üniversitesi'ni ziyaret etti

      Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra Şanlıurfa-Mardin karayolunun 25. kilometresinde bulunan HRÜ Osmanbey Yerleşkesi'ne geçti.
      Burada HRÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu ve rektör yardımcıları tarafından Feyzullah Efendi Konağı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Gül, ''HRÜ Güneş Enerji Kulübü''nce tasarlanan ve 2010 yılında TÜBİTAK tarafından yapılan ''Alternatif enerjili araç yarışları''nda en iyi tasarım ödülünü alan ''GAP Car'' adlı güneş enerjisiyle çalışan aracı inceledi.
     Daha sonra Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti ilçesinden taşları sökülerek, Osmanbey Yerleşkesi'nde yeniden inşa edilen Feyzullah Efendi Konağı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Gül, terastan bir süre kampüs alanını inceledi.
     Cumhurbaşkanı Gül, Rektör Prof. Dr. Mutlu'ya ''Burası tam da Urfa türkülerinin dinleneceği yer'' dedi. Daha sonra beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Gül, Rektör Prof. Dr. Mutlu'dan üniversiteyle ilgili brifing aldı.
     Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra GAP gezisi için askeri helikopterle kampüs alanından ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Gül
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