Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl

mesajı yayımladı.

Mesajında, 2017'nin ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, geride bırakılan 2016'nın pek çok üzüntü verici hadisenin üst üste yaşandığı bir yıl olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, İstanbul Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla başlayan, Ankara'da, Gaziantep'te, Bursa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de yaşanan hadiselerle süren bu dönemde, pek çok kanlı terör eylemine maruz kalındığını belirterek, sınırlar boyunca yaşanan DEAŞ ve PKK-PYD terör örgütlerinin saldırılarında, çok sayıda güvenlik görevlisi ve vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı.

"15 Temmuz, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur"

Mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz darbe girişimi ise hiç şüphesiz, tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak, sadece 2016'ya değil, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye, 79 milyon insanıyla, darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla, bu felaketi, yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz o gece, ülkesini, bayrağını, ezanını, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiği kararlılıkla, içerideki ve dışarıdaki tüm ihanet odaklarına hak ettikleri cevabı vermiştir. FETÖ terör örgütü mensubu hainler tarafından acımazsızca katledilen şehitlerimiz, bu toprakları bir kez daha vatan kılmamızın sembolleri olarak kalbimizde ilelebet yaşayacaklardır.

'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır' hakikatini, 15 Temmuz'un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadık. Aldığımız tedbirlerle, devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir. Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her alanda, bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya devam etmektedir. Bu, uzun soluklu ve daima dikkatli olmamızı gerektiren bir mücadeledir. Milletimiz, bu musibetten kurtulma konusundaki kararlılığıyla, geleceğe güvenle bakmamız için ihtiyacımız olan iradeyi ortaya koymuştur. 2015, bölücü terör örgütünün gerçek yüzünün deşifre olduğu bir yıldı. 2016 da FETÖ'nün çirkin ve kanlı yüzünün ortaya çıktığı bir yıl oldu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de Cerablus'tan başlayıp El Bab istikametine doğru ilerleyen operasyonun da DEAŞ'ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil ettiğini vurgulayarak, operasyonla Türkiye'nin sınırlarının PYD, YPG, DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinden temizlendiğini vurguladı.

"Türkiye, yeni bir istiklal harbi vermektedir"

Türkiye'nin içinden geçtiği süreci doğru tanımlamanın önemine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz dönemin adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye, son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri, bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz, asıl bu örgütlerin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz. Sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Şayet bu geçiş sürecini güçlü bir şekilde atlatır, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek, parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. Biz 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan dek devlet' derken işte bunu kast ediyoruz."

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez/Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez" şeklindeki dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz, içine tefrika sokmaya çalışanları tespit eder etmez, bünyesinden atıyor. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, bölücü terör örgütü ve DEAŞ eylemleri karşısında olduğu gibi, Suriye'de devam eden operasyonlarda olduğu gibi, ülkesinin ve devletinin arkasında dimdik duran bu yüce milletin bir ferdi olmaktan daima şeref duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Bu milleti yolundan alıkoyacak hiçbir fani güç yoktur"

Yaşanan tüm badirelere rağmen, milletten aldıkları destekle, yatırımlara, büyük projelere, ekonominin gelişmesine yönelik adımları kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"2016 yılında açılışlarını yaptığımız Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, barajlar, elektrik santralleri, fabrikalar, altyapı ve üstyapı yatırımları, uzaya gönderdiğimiz uydumuz, hizmete aldığımız helikopterlerimiz gibi nice önemli başarının sevincini hep birlikte yaşadık. Bugün Türkiye, büyüme oranı bakımından hala dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Öyle tahmin ediyorum ki denk bütçeye doğru yürüyen bir Türkiye var. Geleceğe ilişkin öngörülerde ülkemizin yeri orta gelir sınıfından üst gelir sınıfına geçmiş olarak tasavvur ediliyor. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerinde emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor. İnşallah 2017'de, hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız. Yanımızda 80 milyon vatandaşımızın desteği, arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duası olduğu sürece, Allah'ın izni ve inayetiyle, bu ülkeyi ve bu milleti yolundan alıkoyacak hiçbir fani güç yoktur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacağını, 2053 ve 2071 vizyonlarını mutlaka hayata geçireceğini kaydederek, mesajını şöyle tamamladı:

"Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için bir gül gibi toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize Rabbimden özellikle şifalar diliyorum. Sınır boylarımızda, Başika'da, Cerablus'ta, El Bab'ta insanımızın ve kardeşlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Bir kez daha 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla…"

AA