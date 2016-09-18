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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında eğitim gelmektedir. Türkiye, ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında eğitim gelmektedir. Türkiye, ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir." dedi.

18 Eylül 2016 Pazar 13:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında eğitimin geldiğini belirterek, "Türkiye, eğitim sisteminde var olduğu anlaşılan, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına en büyük katkıyı, eğitimde elde ettiği başarıların sağlayacağını belirtti.

Türkiye'de yakın tarihte standartların düşük olduğunu, eğitimin ilk sıralarda kendine yer bulamadığını kaydeden Erdoğan, "Bunun için Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet için 14 yıl önce yola çıktığımızda, önceliği, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere 4 alana vermiş, bunların en başına da eğitimi yerleştirmiştik. Nitekim Türkiye'nin özellikle son dönemde katettiği mesafenin en somut, en çarpıcı yansımalarını eğitim alanında görebilmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı.

Bu başarının gerisinde çok büyük bir vizyon, emek ve fedakarlıklar olduğuna işaret eden Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin özünü de eğitimin oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan güçlü altyapı ve sağlanan farkındalık sayesinde bugün Türkiye'de, ailelerin çocuklarına mümkün olan en iyi eğitimi vermenin çabası içinde olduğunu dile getirdi.

Eskiden ayrıcalık olan ve çok az sayıda öğrencinin yararlanabildiği özel okullar, fen liseleri, nitelikli eğitim veren anadolu liseleri ile yine yüksek standartta eğitim imkanı sunan meslek liseleri gibi okulların bugün Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar yaygınlaştığını ifade eden Erdoğan, aynı şekilde yüksek öğretimin liselerden mezun olan hemen her öğrencinin ulaşabildiği bir imkan haline dönüştüğüne dikkati çekti.

"Okullarımıza çok iyi sahip çıkmalıyız"
Türkiye'ye yönelik tehditlerin, en çok istismar ettiği alanların başında eğitimin geldiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, eğitim sisteminde var olduğu anlaşılan, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Bunun için devlet ve millet olarak okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımızın zihin dünyasını biçimlendiren müfredata, kitaplara çok iyi sahip çıkmalıyız.

Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan nesiller 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da teminatıdır. Bu düşüncelerle, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını, başarılarla dolu olarak geçmesini diliyorum."

AA

Son Güncelleme: 18.09.2016 13:08
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan - Önce Vatan Gazetesi
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