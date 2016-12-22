ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'teki tahliye sürecine ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden 3 dilde yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin yoğun çabalarıyla Halep'te varılan ateşkesin ve tahliyelerin devamı, Halep'teki masumlar için belki de son umuttur. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı "RT_Erdogan" üzerinden, Halep'teki tahliye sürecine ilişkin Türkçe, Arapça ve İngilizce değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yoğun çabalarıyla Halep'te varılan ateşkesin ve tahliyelerin devamı, Halep'teki masumlar için belki de son umuttur. Bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek olmaya davet ediyorum. Türkiye, Halep halkını yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Ne pahasına olursa olsun tek bir canı kurtarmak için bile elimizden geleni yapacağız."

AA