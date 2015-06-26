Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere ziyaret

İSTANBUL - Haliç Kongre Merkezi'nde katıldığı iftar programının ardından Huber Köşkü'ne hareket eden Erdoğan, Sarıyer'de güzergahı üzerinde bulunan Tarabya Taksi Durağı'nı ziyaret etti.



Burada taksicilerle sohbet eden Erdoğan'ın ziyaretini duyan bazı vatandaşlar da durağa geldi. Vatandaşların hatırını soran Erdoğan, Galatasaray formalı bir çocuğu yanına çağırarak oyuncak araba hediye etti.



Ziyarette çay servisi yapan 20 yaşındaki Mert Can ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Abdullah Gül buraya geldi. Onun bardağını saklıyorum. Sizin de bardağınızı saklayacağım" dedi.



Yaklaşık yarım saat durakta kalan Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Erdoğan, aracına binmeden önce de vatandaşlara "Kur'an-ı Kerim'den Sureler ve Dualar" isimli kitap hediye etti. Cumhurbaşkanlığı görevlileri ise çocuklara oyuncak verdi.



