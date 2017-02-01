Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zihinlerini bir şarlatana kiralamışlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödül törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, "Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi.