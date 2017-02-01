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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zihinlerini bir şarlatana kiralamışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(FETÖ) Bu örgütün içindeki isimler iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zihinlerini bir şarlatana kiralamışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(FETÖ) Bu örgütün içindeki isimler iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi.

01 Şubat 2017 Çarşamba 12:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zihinlerini bir şarlatana kiralamışlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödül törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, "Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler,  askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı KülliyesiTürkiye Bilimler AkademisiTübaFETÖ
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