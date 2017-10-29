Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk’ü kabul etti

ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü kabul etti.
ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
AA