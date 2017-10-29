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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü kabul etti.

29 Ekim 2017 Pazar 18:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk’ü kabul etti

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanYeşilayÖZTÜRKönce Vatan
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