Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerini kabul etti.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulü yaklaşık yarım saat sürdü.
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerini kabul etti.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulü yaklaşık yarım saat sürdü.
AA