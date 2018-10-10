Cumhurbaşkanı Erdoğan Wirtu ve Ngirente'yi kabul etti

İSTANBUL



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente'yi kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulanan Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Wirtu görüşmesi, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente'yi kabul etti.



Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık 45 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halbusi'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.