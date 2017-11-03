Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Dokuz kaybımız oldu iki günde ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA'larımız, SİHA'larımız ve F16'larımız oradaki operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Çünkü 'şehidimizin kanını yerde koymayacağız' dedik ve terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz tek bir askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün gerek Genelkurmay Başkanım, gerek İçişleri Bakanım, gerek Kuvvet Komutanlarım, hepsi Hakkari'de, o bölgedeler. Bütün bu olaylar sebebiyle bölgeyi dolaşıyorlar. Hakkari, Şırnak, Tunceli, oraları dolaşıyorlar. Her an nerede ne var, anında üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz."

"Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız, 'Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına' derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak'ta ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline." şeklinde konuştu.