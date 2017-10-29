Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıkutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu sırayla Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Erdoğan'a tebriklerini ileten diğer isimler şöyle:

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren."

Törene, TBMM Başkan Vekilleri, TBMM üyeleri, yüksek yargı organlarının üyeleri, bakan yardımcıları, rektörler, general ve amiraller, bürokratlar, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı.