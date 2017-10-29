Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda
Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında
Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Beşiktaş aşağı çekiliyor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Beşiktaş...
Yaktık Gemileri Uğur 
Yaktık Gemileri Uğur 
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

29 Ekim 2017 Pazar 14:23
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan29 Ekim Cumhuriyet Bayramıkutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu sırayla Erdoğan'a tebriklerini iletti. 

Erdoğan'a tebriklerini ileten diğer isimler şöyle:

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren."

Törene, TBMM Başkan Vekilleri, TBMM üyeleri, yüksek yargı organlarının üyeleri, bakan yardımcıları, rektörler, general ve amiraller, bürokratlar, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıTebrikÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır
Erdoğan: Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
TBMM Başkanı Kahraman'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
TBMM Başkanı Kahraman'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu
Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu
Bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi
Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt
Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt
'Yayla evleri ve yazlıklarda gıda bırakılmaması' uyarısı
'Yayla evleri ve yazlıklarda gıda bırakılmaması' uyarısı
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Darbecilere yardım eden kamu görevlisi siviller hakkında iddianame
Darbecilere yardım eden kamu görevlisi siviller hakkında iddianame

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ