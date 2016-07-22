Cumhurbaşkanı Erdoğan sanat ve spor camiasından isimleri kabul etti

ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli Futbolcu Rıdvan Dilmen, milli futbolcu Arda Turan, sanatçılar Hakan Ural, Murat Yıldırım, Fettah Can, Hadise ile televizyoncular Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç hazır bulundu.