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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Özgecan Aslan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Özgecan Aslan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze." değerlendirmesinde bulundu.

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Özgecan Aslan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 2 yıl önce öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı andı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze." ifadesini kullandı.

Özgecan Aslan cinayetinin, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu topluma anlattığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde 'Dur' demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMersinözgecan Aslan
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