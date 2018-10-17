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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili şikayetinden vazgeçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde pankart açan öğrenciler hakkında açılan davadaki şikayetinden vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili şikayetinden vazgeçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde pankart açan öğrenciler hakkında açılan davadaki şikayetinden vazgeçti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili şikayetinden vazgeçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde pankart açan öğrenciler hakkında açılan davadaki şikayetinden vazgeçti.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdiği "şikayetten vazgeçmeye" ilişkin dilekçede, "Sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçlerin siyasetle ve ülke sorunlarıyla ilgilenmelerinden büyük memnuniyet duyduğu belirtilen dilekçede, "Bu çerçevede başta seçilme yaşının 18'e indirilmesi de dahil olmak üzere gençlerimizin ülke yönetimine katılımı hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar milletimizin dahilindedir." denildi.

Gençlerin düşüncelerini ifade ederken "bir kısım marjinal gruplara ve sorumsuz siyasilere özenerek hakarete tevessül etmesinin", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasvip edeceği bir hal olmadığı vurgulanan dilekçede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin eğitim gördükleri alanda ülkemize sadakatla hizmet etmelerini, siyaset ve diğer alanlarda düşüncelerini açıklarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve nezih bir üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir." görüşüne yer verildi.

Dilekçede, sanıklar hakkında şikayetten vazgeçildiği ve davaya katılma talebinin bulunmadığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanOrta Doğu Teknik ÜniversitesiODTÜ
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