Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlamaları kabul etti

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, orgeneral ve oramiraller, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın da aralarında bulunduğu yüksek yargı organlarının üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller, bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Öte yandan Erdoğan'ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı.

Kutlamalarda, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.