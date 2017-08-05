Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuşuyor.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuşuyor.
AA