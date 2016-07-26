Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan KİK üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KİK üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

26 Temmuz 2016 Salı 08:34
273 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan KİK üyelerini kabul etti

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi(KİK) üyesi kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kabulde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Yağız Eyüpoğlu hazır bulundu. 

"Devletimizin ve meclisin yanındayız"

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul sonrası Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcileri adına açıklama yaptı.

Ülke ve milletin çok büyük bir badire atlattığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ülkesine sahip çıkarken şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

AB Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye kanadını oluşturan meslek örgütleri, sendika konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşları olarak FETÖ darbe girişiminin ilk gecesinden itibaren milletin tamamı gibi darbenin karşısında durduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hem milletimize hem üyelerimize demokrasiye sahip çıkma mesajını güçlü şekilde verdik. O günden bu yana sivil toplumun en büyük kuruluşları olarak devletimizin ve meclisin yanındayız." diye konuştu.

16 Temmuz'da TBMM Genel Kuruluna katıldıklarını, ardından 538 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle TBMM Başkanı ve siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu akşam da devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de bu süreçte yapılması gerekenleri, önümüzdeki süreçte yapılması gerekenleri sivil toplum kuruluşları olarak bizim üzerimize düşen görevleri istişare ettik." ifadelerini kullandı.

"Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin gücünü hatırlattık"

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en büyük tehditlerden biri ile karşılaştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihimizdeki en olağanüstü dönemlerden birini yaşıyoruz. Bu süreçte, bizler de ilk andan itibaren devletimizin yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Özellikle yurt dışında büyük bir bilgi kirliliği var. Türkiye'de yaşanan darbe girişimiyle ilgili, mevcut durumla ilgili, Türkiye ekonomisi ile ilgili spekülatif haberler çıkmaktadır. Bu konuda STK'lar olarak daha aktif rol alacağız. Biz, zaten yurt dışındaki muhataplarımızla temasa çok önceden başlamıştık. Türkiye'de yaşananları net bir şekilde anlattık ve Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin gücünü hatırlattık. Bundan sonra da bu kapsamda çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin daha güçlü hale gelmesine katkı vermeye devam edeceğiz."

Avrupa Birliğinin temel organları arasında yer alan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'ndeki muhataplarının darbeyi kınadıklarını ve bu konudaki talepleri doğrultusunda Türkiye halkıyla dayanışma içinde oldukları vurgusunu yaptıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu konudaki çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, FETÖ'nün darbe girişimi esnasında şehit düşenler için de tüm Türkiye halkının duyarlılığına katkı sağlayacak bir çalışma içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 08:35
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTürkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)Cumhurbaşkanlığı KülliyesiTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ