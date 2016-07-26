Cumhurbaşkanı Erdoğan KİK üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi(KİK) üyesi kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kabulde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Yağız Eyüpoğlu hazır bulundu.

"Devletimizin ve meclisin yanındayız"

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul sonrası Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcileri adına açıklama yaptı.

Ülke ve milletin çok büyük bir badire atlattığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ülkesine sahip çıkarken şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

AB Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye kanadını oluşturan meslek örgütleri, sendika konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşları olarak FETÖ darbe girişiminin ilk gecesinden itibaren milletin tamamı gibi darbenin karşısında durduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hem milletimize hem üyelerimize demokrasiye sahip çıkma mesajını güçlü şekilde verdik. O günden bu yana sivil toplumun en büyük kuruluşları olarak devletimizin ve meclisin yanındayız." diye konuştu.

16 Temmuz'da TBMM Genel Kuruluna katıldıklarını, ardından 538 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle TBMM Başkanı ve siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu akşam da devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de bu süreçte yapılması gerekenleri, önümüzdeki süreçte yapılması gerekenleri sivil toplum kuruluşları olarak bizim üzerimize düşen görevleri istişare ettik." ifadelerini kullandı.

"Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin gücünü hatırlattık"

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en büyük tehditlerden biri ile karşılaştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihimizdeki en olağanüstü dönemlerden birini yaşıyoruz. Bu süreçte, bizler de ilk andan itibaren devletimizin yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Özellikle yurt dışında büyük bir bilgi kirliliği var. Türkiye'de yaşanan darbe girişimiyle ilgili, mevcut durumla ilgili, Türkiye ekonomisi ile ilgili spekülatif haberler çıkmaktadır. Bu konuda STK'lar olarak daha aktif rol alacağız. Biz, zaten yurt dışındaki muhataplarımızla temasa çok önceden başlamıştık. Türkiye'de yaşananları net bir şekilde anlattık ve Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin gücünü hatırlattık. Bundan sonra da bu kapsamda çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin daha güçlü hale gelmesine katkı vermeye devam edeceğiz."

Avrupa Birliğinin temel organları arasında yer alan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'ndeki muhataplarının darbeyi kınadıklarını ve bu konudaki talepleri doğrultusunda Türkiye halkıyla dayanışma içinde oldukları vurgusunu yaptıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu konudaki çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, FETÖ'nün darbe girişimi esnasında şehit düşenler için de tüm Türkiye halkının duyarlılığına katkı sağlayacak bir çalışma içinde olacaklarını sözlerine ekledi.