ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Aralık'ta Kazakistan'a gerçekleştireceği ziyarette, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

AA

Görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra 2017 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Türkiye'de gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) III. Toplantısı'nın hazırlıkları da ele alınacak.