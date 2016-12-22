ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Aralık'ta Kazakistan'a gerçekleştireceği ziyarette, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.Görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra 2017 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Türkiye'de gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) III. Toplantısı'nın hazırlıkları da ele alınacak.
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