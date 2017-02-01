Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki FETÖ davasına müdahil olacak

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 270 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanlığı avukatlarının dava müdahillik talebine, sanık ve avukatları bir diyeceklerinin olmadığını, takdiri mahkeme heyetine bıraktıklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, talebin değerlendirileceğini belirterek, SEGBİS'teki teknik arızanın giderilmesi için oturuma ara verdi.