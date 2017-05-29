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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki 'ana darbe davası'na müdahil oldu

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin ana darbe davasına bakan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanlık gibi bazı kişi ve kurumların müdahillik talebini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki 'ana darbe davası'na müdahil oldu

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin ana darbe davasına bakan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanlık gibi bazı kişi ve kurumların müdahillik talebini kabul etti.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki 'ana darbe davası'na müdahil oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın yargılandığı İstanbul'daki ana darbe davasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık gibi bazı kişi ve kurumların müdahillik talebi kabul edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşındaki binada görülen duruşmada, sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. 

Duruşmada daha sonra avukatların müdahillik talepleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit düşen İlhan Varank, Çengelköy'de şehit olan Murat Akdemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Akın Sertçelik ile bazı şehit aileleri adına söz alan avukatlar, müdahillik taleplerini iletti.

Başbakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Casper Bilişim Sistemleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu bazı kurumlar ile AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü'nün avukatı da davaya müdahil olmak için talepte bulundu.

Yine 100'e yakın muvazzaf subayın aralarında olduğu bir grup emekli askerin avukatı Bülent Demir de suçtan zarar gördükleri için müdahil olmak istediklerini söyledi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ile muvazzaf askerin katılma talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, diğer müdahillik taleplerinin kabulüne karar verdi.

Reddi hakim talebi

Daha sonra söz alan avukat Bülent Demir, Mahkeme Başkanı Cem Karaca'ya, bir kısım avukatların sanıklara yönelik beyanlarında "katiller" ifadesini kullandığını belirterek, "Siz de araya girerek 'Yargılama devam ediyor, katiller diyemezseniz, yargılamanın sonunda anlaşılacak' dediniz. İhsası reyde bulundunuz, yani tarafsızlığınızı kaybettiğinizi düşündüğümüzden dolayı reddi hakim talebinde bulunuyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, reddi hakim talebini değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullah GülenDarbe DavasıAna Darbe DavasıBaşbakanlık
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