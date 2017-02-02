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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ile terör bir araya gelemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı ortak açıklamada "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ile terör bir araya gelemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı ortak açıklamada "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez" dedi.

02 Şubat 2017 Perşembe 16:45
153 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ile terör bir araya gelemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı ortak açıklamada, "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı KülliyesiAlmanya Başbakanı Angela Merkel
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