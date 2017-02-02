Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ile terör bir araya gelemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı ortak açıklamada, "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer." dedi.