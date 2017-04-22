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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle engelli asansörüne kavuştu

Edirne'de yaşayan bedensel engelli milli yüzücü Özge Üstün'ün evine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle engelli asansörü yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle engelli asansörüne kavuştu

Edirne'de yaşayan bedensel engelli milli yüzücü Özge Üstün'ün evine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle engelli asansörü yapıldı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle engelli asansörüne kavuştu

Edirne'de Fatih Mahallesi Gerçek Sitesi'ndeki apartmanın birinci katındaki evde ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki bedensel engelli milli yüzücü Özge Üstüntekerlekli sandalyeyle merdiven inip çıkmakta zorlandığı için Cumhurbaşkanlığına başvurdu.

Üstün'ün engelli asansörü talebi kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle gerçekleşti.

"Onun sayesinde özgürlüğüme kavuştum"

Özge Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve Avrupa'da kendi branşında çeşitli başarılar elde ettiğini söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığını anlatan Üstün, "Türk bayrağını gururla dünyanın her yerinde dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Bedensel engellilerin çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlatan Üstün, şunları kaydetti:

"Tekerlekli sandalyemle apartmanımızdaki merdivenlerin inip çıkmakta zorlanıyordum. Bir yerden bir yere ailemle beraber gidebiliyordum. Gerek yüzmeye antrenmanlara gerekse arkadaşlarımla buluşmak istediğimde babam beni getirip götürüyordu. Okul dönemimde de babam beni sırtında taşıyordu. Bu konuda engelli asansörünün bana yardımcı olacağını keşfettik. Biraz pahalı olduğu için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına internetten ulaştık. Bir süre sonra Cumhurbaşkanlığından sonuç elde ettik. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle engelli asansörü yapıldı. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde özgürlüğüme kavuştum. Artık bir yere ailemle gidip gelmek zorunda kalmıyorum. Ne ihtiyacım varsa kendim tek başıma işim halledebiliyorum. Evime rahatça girip çıkabiliyorum."

"Babası sırtında taşıyordu"

Anne Sevim Üstün de sağlık sorunları olduğu için babasının Özge'yi merdivenlerden inip çıkarken sırtında taşıdığını ifade etti. Engelli asansörüyle büyük bir zorluktan kurtulduklarını aktaran Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Edirne Valisi Günay Özdemir de valilikte ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı kazanan sporcularla bir araya geldiği toplantıda, Özge'nin başarılı bir sporcu olduğunu söyledi. Spora ve sporculara desteklerinin devam ettiğini aktaran Özdemir, "Özge önemli başarılara imza atan bir sporcumuz. Bu konuda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Evine yapılan engelli asansörüyle de büyük bir zorluktan kurtuldu." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğanın Desteğiyle
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