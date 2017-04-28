Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.733
DOLAR
3.5468
STERLIN
4.5960
EURO
3.8654
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Barzani'yi kabulü 16.35'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Barzani'yi kabulü 16.35'te başladı.

28 Nisan 2017 Cuma 17:00
30 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabulü 16.35'te başladı.

Yıldız Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanIrak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYNeçirvan BarzaniYıldız Mabeyn Köşkü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi
Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar
Erdoğan'dan Alman Böhmermann'a suç duyurusu
Erdoğan'dan Alman Böhmermann'a suç duyurusu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ