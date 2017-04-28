Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabulü 16.35'te başladı.
Yıldız Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Barzani'yi kabulü 16.35'te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Barzani'yi kabulü 16.35'te başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabulü 16.35'te başladı.
Yıldız Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
AA