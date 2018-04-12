Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109965
ALTIN
177.272
DOLAR
4.0993
STERLİN
5.8203
EURO
5.0500
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu
Asker arkadaşları 72 yıl sonra...
Apple'a yarım milyar dolar ceza
Apple'a yarım milyar dolar ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel'in acı günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında vefat eden babası Hacı Abdullah Özel'in cenazesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel'in acı günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında vefat eden babası Hacı Abdullah Özel'in cenazesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 16:15
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel'in acı günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında vefat eden babası Hacı Abdullah Özel'in cenazesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Merhum Özel için Yayla Mahallesi'ndeki evinin önünde dua edildi, ardından Kavaklı Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Özel'in cenazesi, aynı mezarlıkta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla defnedildi. Ahmet Özel, kardeşleri İsmail ve Şaban Özel ile taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Özel ailesi, yakınları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti İstanbul milletvekilleri Ali Sarıkaya ve Hurşit Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Salih Demirkan, ENSAR Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu ile mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın AvukatıAvukat Ahmet ÖzelHacı Abdullah Özel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Uyahya'ya taziye telefonu
Erdoğan'dan Uyahya'ya taziye telefonu
PKK'nın sözde Amanos sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Amanos sorumlusu etkisiz hale getirildi
Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı
Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı
Osmangazi Üniversitesinin yeni rektörü belli oldu
Osmangazi Üniversitesinin yeni rektörü belli oldu
'Soylu'ya polis takibi' iddiası
'Soylu'ya polis takibi' iddiası
Müştekiler 15 Temmuz'u anlattı
Müştekiler 15 Temmuz'u anlattı
Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı
Camideki çelik kasadan koli bandıyla para hırsızlığı
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Terör örgütlerinin istismarına karşı 'umut kampı'
Terör örgütlerinin istismarına karşı 'umut kampı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ