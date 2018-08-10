Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92467
ALTIN
259.005
DOLAR
6.6164
STERLİN
8.3146
EURO
7.5636
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:59
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan’ın Bayburt ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. 

Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayi ve enerji alanlarındaki iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirten iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanRusya Devlet BaşkanıVladimir Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİKA'nın gönüllü elçilerinden Kenyalı çocuklara sağlık taraması
TİKA'nın gönüllü elçilerinden Kenyalı çocuklara sağlık taraması
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen tutuklandı
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen tutuklandı
İyi ki doğdun MUSTAFA ÇATIKKAŞ
İyi ki doğdun MUSTAFA ÇATIKKAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz
Çöreklerin arasından 26 kilogram eroin çıktı
Çöreklerin arasından 26 kilogram eroin çıktı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
'Meteorolojik uç değerlerin sayısı ve şiddeti artabilir'
'Meteorolojik uç değerlerin sayısı ve şiddeti artabilir'
PKK kamplarında çocuklara cinsel istismar
PKK kamplarında çocuklara cinsel istismar
'Karadeniz'de stratejik eylem planı hazırlıyoruz'
'Karadeniz'de stratejik eylem planı hazırlıyoruz'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ