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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği inşa etmek en önemli adımımız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği inşa etmek en önemli adımımız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır." dedi.

23 Nisan 2017 Pazar 15:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği inşa etmek en önemli adımımız olacak

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunu izlemek üzere, Meclise geldi. Erdoğan, Mecliste TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı.

Meclis Şeref Holü'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, "İnşallah yeni dönem şöyle başarıyla, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olur. Ülkemizin, milletimizin geleceğe yönelik dayanışmaya çok çok ihtiyacı var." dedi.

"Ben milletime çok teşekkür ediyorum"
Erdoğan, "İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, hissiyatı bir kenara bırakıp, öncelikle bilimsel uygulamaların ışığı altında, geleceğe yürümektir." ifadesini kullandı.

"Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini ortaya koymuştur. Bu iradenin dünyada çok örnekleri var ancak 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir. Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur. Ben milletime çok teşekkür ediyorum. Şimdi de milletimin vekilleri önümüzdeki dönemi bu parlamentoda çok daha güçlü kılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan özel oturumu izlemek üzere, Genel Kurul'daki locasına geçti.

AA

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Cumhurbaşkanı ErdoğanGeleceği Inşa Etmekönce Vatan
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