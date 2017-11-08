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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul edecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Space X şirketinin kurucusu Musk'ı kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da gerçekleşecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSpace XCumhurbaşkanlığı KülliyesiElon Musk
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