Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Space X şirketinin kurucusu Musk'ı kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da gerçekleşecek.
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Space X şirketinin kurucusu Musk'ı kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da gerçekleşecek.
AA