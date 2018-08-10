Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Ulu Camii'de yaptığı açıklamada, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.
AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Ulu Camii'de yaptığı açıklamada, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.
AA