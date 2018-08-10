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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı başarılı bir şekilde vereceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Ulu Camii'de yaptığı açıklamada, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanBayburt
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