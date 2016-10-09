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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

09 Ekim 2016 Pazar 18:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında 10 askerin ve 8 sivil vatandaşın şehadetine, 27 kişinin de yaralanmasına yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü PKK'nın, ülkeye ve milletimize saldırma vazifesi doğrultusunda, insani ve ahlaki tüm değerlerden yoksun eylemlerini yoğunlaştırma arayışı içinde olduğu anlaşılıyor. Ankara’da teröristlerin etkisiz hale getirilmeleriyle önlenen girişimin, İstanbul’da ise 10 vatandaşımızın yaralanmasıyla neticelenen saldırının ardından, yapılan Şemdinli eylemi, bunun en açık ifadesidir." 

"Bölücü terör örgütü bölge halkı tarafından dışlandı"
Bölücü terör örgütünün, geçen yıl başlattığı çukur eylemlerinin akabinde bölge halkı tarafından adeta tecrit edildiğini, dışlandığını vurgulayan Erdoğan, bunun üzerine örgüt üyelerinin, tıpkı FETÖ ve DAEŞ mensupları gibi, sadece kan dökmeyi, can almayı hedefleyen saldırılarla varlıklarını ispata yöneldiğini belirtti. 

"Her türlü tedbiri almakta kararlıyız"
Suriye ve Irak'ta hesapları olan karanlık odakların taşeronluğunu yapan bu örgütün eylem teşebbüslerinin büyük bölümünün, esasen, halkın desteği sayesinde, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarının gayretleriyle önlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Maalesef, son Şemdinli saldırısında olduğu gibi, önüne geçilemeyen eylemler de yaşanabilmektedir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır. İnsan gücünden teknolojik imkanlara kadar bunun için ne gerekiyorsa seferber ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında, her türlü siyasi, diplomatik, askeri tedbiri almakta kararlıyız. Kendimizin ve çocuklarımızın daha güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için ödediğimiz bedeller, inşallah boşa gitmeyecektir."

AA

Son Güncelleme: 09.10.2016 18:01
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüErdoğan
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