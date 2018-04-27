Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25'te başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25'te başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.
AA