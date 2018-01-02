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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir'in cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı nedeniyle 23 yaşında vefat eden Abdullah Samet Demir'in Sultanbeyli'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir'in cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı nedeniyle 23 yaşında vefat eden Abdullah Samet Demir'in Sultanbeyli'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

02 Ocak 2018 Salı 16:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir'in cenazesine katıldı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yaşında kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Demir için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Camisi'ne geldi.

Cenaze namazı öncesi Demir ailesine taziyelerini ileten Erdoğan, namazın ardından Abdullah Samet Demir'in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Törene, Demir'in babası Avni, annesi Sündüz, kardeşi Emirhan Demir'in yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Törenin ardından Demir, Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

Erdoğan, cenaze namazının ardından camiden ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.

Bu arada Erdoğan, Demir'i, geçtiğimiz mart ayında Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAbdullah Samet Demir
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