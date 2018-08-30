Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93281
ALTIN
256.218
DOLAR
6.6252
STERLİN
8.5609
EURO
7.7485
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli...
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun, başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun, başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
8 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı. 

Erdoğan'ın kendi imzasını taşıyan bir mesajın da yer aldığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanZafer BayramıMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Yunanistan'a 'Kufodinas'a izin hakkı' tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 'Kufodinas'a izin hakkı' tepkisi
Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak
Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak
Bakan Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Bakan Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Münbiç'te yavaş da olsa ilerleme oluyor
Münbiç'te yavaş da olsa ilerleme oluyor
"1 Ocak'tan itibaren uygulama hayata geçecek"
"1 Ocak'tan itibaren uygulama hayata geçecek"
'Altın üçgen'de görüntü kirliliğine izin yok
'Altın üçgen'de görüntü kirliliğine izin yok
Savunma sanayi 'siper' ile daha güçlü olacak
Savunma sanayi 'siper' ile daha güçlü olacak
Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz
Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz
Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü için tören düzenlendi
Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü için tören düzenlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ