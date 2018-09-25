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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

25 Eylül 2018 Salı 13:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, milletlerin ufkunu, hayata bakışındaki derinliğini dillerinin mahiyetinin belirlediğini aktardı.

Erdoğan, Türk milletini bir arada tutan manevi değerlerin ve zenginliklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araç olan Türkçe'nin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşımanın öncelikleri olduğuna işaret etti.

"Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi gerekmektedir"

"Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve ortak bir maziye sahip olduğumuz diğer halklarla da güçlü bağımız olan Türkçemiz, bizi birbirini anlayan, birbirine sarılan, birbirine destek olan büyük bir ailenin parçası haline getirmektedir." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkçemizin son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu dönüşümlerden kaynaklanan olumsuzluklar ve dilimize sirayet eden yabancılaşma ile mücadele ederken, bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserler üretmemiz büyük önem taşımaktadır. Asırlar boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda barışın, hoşgörünün ve sevginin dili Türkçemizi yaşatmak, korumak ve geliştirmek için tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Çocuklarımıza ve gençlerimize, Türkçemizin güzelliklerini ve zenginliklerini öğretmeli, günlük hayatlarında da kullanmalarını temin etmeliyiz. Bu hususta eğitim kurumlarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Türk Dil Bayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için bu doğrultuda hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Basın MerkeziTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürk Dil Bayramı26 Eylül Türk Dil Bayramı
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