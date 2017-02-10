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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum onayı

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum onayı

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

10 Şubat 2017 Cuma 12:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum onayı

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAnayasa DeğişikliğiTürkiye Cumhuriyeti Anayasası
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