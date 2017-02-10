Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum onayı

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.