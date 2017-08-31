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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Arakan için de dualarınızı eksik etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için de duaların eksik edilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Arakan için de dualarınızı eksik etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için de duaların eksik edilmemesini istedi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Arakan için de dualarınızı eksik etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın, ailelere, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıların aşılmasına vesile olmasını diledi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, dayanışma duygularının en üst düzeyde idrak edildiği bayram günlerinin, hep birlikte, manasına uygun şekilde yaşanacağına olan inancını vurgulayan Erdoğan, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nın bu yıl 26 Ağustos ve 30 Ağustos gibi tarihin iki önemli yıl dönümünün hemen ardından kutlandığına dikkati çeken Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"26 Ağustos 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu bizlere ebedi yurdumuz olarak kazandıran Sultan Alparslan'ı ve askerlerini saygıyla yad ediyoruz. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar'da kazandığımız zafer, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlandığının müjdecisi olmuştur. 15 Temmuz 2016’yı da milletimizin zaferler silsilesinin bir halkası olarak görüyoruz.

Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve asayiş görevlerinde el'an vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar temenni ediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyle, ecdadımızdan devraldığımız emanete ve çocuklarımıza devredeceğimiz mirasa sahip çıkıyoruz. Terör örgütlerine de onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek; milletimizi, söz verdiğimiz refah ve huzur düzeyine ulaştıracağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bu vesileyle, mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

"Vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için de duaların eksik edilmemesini istedi.

"Bayram ziyaretleri ve sıla-i rahim vesilesiyle, araçlarıyla yola çıkan veya çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, trafik kazalarında kaybedilen her bir canın, sönen her bir ocağın yürekleri dağladığını belirtti.

Erdoğan, "Yolda kaybedilen vaktin telafisi mümkündür ama, yitip giden canların, çekilen acıların telafisi kesinlikle yoktur." uyarısında bulundu.

Büyükler başta olmak üzere yakınların, komşuların ziyaret edilmesine, küçüklerin sevindirilmesine dayanışmaya, hediyeleşmeye, birlik ve beraberliği güçlendirmeye azami derecede özen gösterilmesini isteyen Erdoğan, "Mübarek Kurban Bayramı'nın bütün gönüllerde, tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün milletimize Allah’tan sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğandan Kurban Bayramı MesajıArakan
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