Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:55
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenler önceki gün Kara Harp Okulu'ndaki törenle diplomalarını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diploma dağıttığı törende, yabancı ülkelerden gelen 80 "misafir askeri personel" de harp okullarından mezun oldu.

Söz konusu personelin arasında Kırgız iki öğrencinin de olduğunu öğrenen Erdoğan, Kırgız teğmenleri bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti kapsamında, ülkelerine götürmek için uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

Hava Savunma Teğmen Nursulanbekoğlu, yaptığı açıklamada, 5 sene önce geldiği Kara Harp Okulundan teğmen olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Söz konusu süreçte çok kaliteli eğitim aldıklarını vurgulayan Nursulanbekoğlu, "Kırgızistan'a giderek askerleri iyi yetiştirip, iyi bir subay olma konusunda kendimi şu anda çok hazır hissediyorum." diye konuştu.

Eğitimine tatilin ardından sınıf okulunda devam edeceğini dile getiren Nursulanbekoğlu, "Burada kaldığım sürece Türklerin çok misafirperver olduğunu, can dostu olmaya her daim hazır olduğunu gördüm. Burada kendimi misafir olarak hissetmedim, kendimi buranın bir evladı, subayı gibi hissediyorum. Komutanlarımız, arkadaşlarımız bize çok yakın davrandı. Komutanlarımız bizi evlatları gibi görüyordu. Bunların hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Diploma töreni sonrasında bir sürpriz de yaşadıklarını ifade eden Nursulanbekoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan'a giderken bizi de uçağına almak istediğini öğrendik. Tabur komutanımız geldi, tören sonrasında bize bunu söyledi. Bunu duyunca çok heyecanlandım. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum. 30 Ağustos'ta bize bir hediye oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi yanında götürmesi bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum."

Tank Teğmen Sherali Marasulov da söz konusu haberi tabur komutanından öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini davet ettiğini duyunca çok mutlu olduğunu dile getiren Marasulov, "Davetten gururlandım, sevindim. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim, şükranlarımızı iletiyorum." dedi.

Kırgızistan'da geçireceği tatilin ardından yeniden Türkiye'ye gelerek sınıf okulunda eğitim alacağını anlatan Marasulov, "Burada aldığımız eğitimlerin ardından Kırgızistan'daki askerleri eğitecek ve ülkemize hizmet edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ı ziyaret ediyor.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı da gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKara Harp OkuluKırgızistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Danıştay saldırısı sanığı yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
Danıştay saldırısı sanığı yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
'Karasu'da salgın bitmiştir diyebiliriz'
'Karasu'da salgın bitmiştir diyebiliriz'
'Hollanda ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik'
'Hollanda ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik'
e-Devlet Koordinasyon Toplantısı yapıldı
e-Devlet Koordinasyon Toplantısı yapıldı
'Ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor'
'Ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor'
Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu
Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu
'Mutlu şehir' Sinop 300 bin turistle rekor kırdı
'Mutlu şehir' Sinop 300 bin turistle rekor kırdı
Bakanlıktan belediyelere büyük destek geliyor
Bakanlıktan belediyelere büyük destek geliyor
Terörden temizlenen Herekol'da petrol aranıyor
Terörden temizlenen Herekol'da petrol aranıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ